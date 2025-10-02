Россельхозбанк назвал агродиктант хорошим инструментом вовлечения в аграрную тематику

Зампредседателя правления банка Денис Константинов также рассказал, что компания открыла на территории своих офисов 410 площадок, где можно очно прийти и поучаствовать в диктанте

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Всероссийский агродиктант - это хороший инструмент широкого вовлечения россиян в аграрную тематику и повышения интереса людей к сельскому хозяйству. Об этом заявил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению с 8 по 12 октября первого Всероссийского агродиктанта ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Считаем, что агродиктант - это очень хороший инструмент широкого вовлечения нашего населения в аграрную тематику, повышения интереса людей к сельскому хозяйству. Люди более активно будут приходить и дальше оставаться на селе и укреплять нашу продовольственную безопасность", - сказал Константинов.

Он также рассказал, что компания открыла на территории своих офисов 410 площадок, где можно очно прийти и поучаствовать в агродиктанте. "Помимо этого мы призвали наших сотрудников активно участвовать в агродиктанте, а это еще больше 30 тысяч человек. Я тоже буду участвовать. Потому что нам всем интересно посмотреть, какие будут результаты", - добавил он.

"Поэтому мы считаем, что проект уникальный, проект очень важный, его надо не только развивать, но и обязательно на регулярной основе проводить и поддерживать", - подчеркнул Константинов.