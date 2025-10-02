Warner Bros. подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Товарный знак регистрируется по 13 классам международной классификации товаров и услуг

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Киностудия Warner Bros. подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака, убедился корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака киностудии поступила 10 августа 2025 года из Калифорнии, США. Товарный знак регистрируется по 13 классам (№ 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 45) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входят электронное и научное оборудование, ювелирные изделия, бумага и канцелярские товары, кожгалантерея, посуда и бытовые приборы, одежда, обувь и головные уборы, игрушки и спортивные товары, реклама и управление бизнесом, телекоммуникационные услуги, образование и культурные услуги, научные и технические услуги, гостиничные и ресторанные услуги, юридические и охранные услуги.

Таким образом, кинокомпания регистрирует свой логотип в качестве бренда. Как следует из данных Роспатента, решение о регистрации приято 18 сентября 2025 года.

В 2022 году компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. приняли решение приостановить деятельность в России в связи с событиями на Украине.