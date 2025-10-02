Канатную дорогу между Саратовом и Энгельсом планируют начать строить в 2026 году

Она станет дополнительным средством сообщения между городами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Строительство канатной дороги между Саратовом и Энгельсом планируется начать в 2026 году. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Речь идет о строительстве канатной дороги между Саратовом и Энгельсом с возможностью обеспечить доступ жителей на один из островов на Волге.

"Во время рабочей поездки Вячеслав Володин вместе с губернатором, мэрами городов Саратова и Энгельса обсудили вопрос строительства канатной дороги, которая будет соединять два города. В планах - в 2026 году приступить к реализации этого проекта", - говорится в сообщении.

По словам Володина, канатная дорога станет дополнительным средством сообщения между городами. "Это привлечет туристов, откроет новые возможности для экономики города и области", - отметил он.