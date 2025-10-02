В Подольске построят новый складской комплекс для хранения мороженого

Инвестиции в проект составят порядка 500 млн рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Компания "Чистая линия" планирует построить складской комплекс для хранения мороженого в Подольске. Инвестиции в реализацию проекта составят около 500 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Правительство Московской области и компания "Чистая линия" заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству складского комплекса в городском округе Подольск. Новый объект будет специализироваться на хранении готовой продукции, сырья и комплектующих, а также организации логистики для обеспечения продаж по всей России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции в проект составят порядка 500 млн рублей. Комплекс сможет единовременно хранить свыше 5 тыс. тонн продукции.

В пресс-службе подчеркнули, что Московская область занимает первое место в России по производству мороженого. Подмосковные предприятия выпускают более 57% всего объема мороженого в ЦФО и 18% от общероссийского производства. Экспорт продукции увеличился по итогам прошлого года и составил 614 тонн.