Промышленное производство России выросло почти на треть за 10 лет работы ЕАЭС

Российская экономика - крупнейшая среди стран объединения, отметил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов

Постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов © Алена Федина/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Промышленное производство России выросло почти на треть за 10 лет функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"За десять лет функционирования ЕАЭС совокупный ВВП нашей страны вырос на 18%, объемы промышленного производства - на 29,2%, сельскохозяйственного производства - на 21,9%, реальные среднедушевые денежные доходы населения - на 20,6%", - сказал он, выступая на круглом столе ЕАЭС в штаб-квартире ООН в Женеве, посвященном итогам и перспективам партнерства после десяти лет существования объединения.

Дипломат отметил, что российская экономика - крупнейшая среди стран объединения, а "российский рынок - наиболее емкий". "Нам выгодна беспошлинная торговля и унифицированные требования как в рамках союза, так и со странами, с которыми у ЕАЭС сформированы зоны свободной торговли", - добавил он.

"По итогам 2023 года российский ВВП по паритету покупательной способности вырос до $6,45 трлн, что является четвертым показателем в мире", - напомнил Гатилов.

ЕАЭС был образован в январе 2015 года на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. В настоящее время в него входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация тесно сотрудничает с целом рядом стран, включая Китай, ОАЭ, Иран и Вьетнам.