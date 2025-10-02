Эксперты рассказали, какие автомобили с пробегом в РФ подешевели с начала года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Подержанные модели Chevrolet Niva, Lada Kalina и Renault Duster возглавили рейтинг по наибольшему снижению стоимости в России с начала 2025 года. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого имеются в распоряжении ТАСС.

Среди брендов более доступными стали автомобили марок Ford Hyundai, Renault, Toyota и Chevrolet.

"По данным "Авито авто", в третьем квартале 2025 года наиболее заметно на вторичном рынке по сравнению с январем - мартом снизились средние цены автомобилей марок Ford (-7,7%, до 600 тыс. рублей), Hyundai (-6,6%, до 920 тыс. рублей), Renault (-6,4%, до 650 тыс. рублей), Toyota (-6,2%, до 1,2 млн рублей) и Chevrolet (-5,7%, до 480 тыс. рублей)", - сказано в исследовании.

Chevrolet Niva, Lada Kalina и Renault Duster с начала года стали доступнее более, чем на 9%. При этом в сравнении с первым кварталом более чем на 8% уменьшилась стоимость Lada Priora (-8,6%), Ford Focus (-8,3%) и Renault Logan (-8,1%). Кроме того, подешевели Toyota Camry (-7,8%), Mazda 6 (-7,8%), Hyundai Solaris (-7,4%) и Opel Astra (-6,8%).

По данным экспертов, средние цены на вторичном автомобильном рынке в Новосибирском, Томском, Забайкальском и Приморском регионах, а также в Санкт-Петербурге, упали значительно сильнее, чем в целом по стране, - от 8,6% до 20,7%.

В период с января по сентябрь 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей снизилась на 6,4%, при этом наибольшее падение наблюдалось у марок Renault, Hyundai, Kia, Nissan и Skoda, а также у ряда популярных моделей, таких как Kia Ceed, Lada Largus и Volkswagen Polo, подешевевших более чем на 10%.

Как отметил директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев, цены на подержанные авто в РФ снижаются на протяжении нескольких месяцев, при этом в последнее время наблюдается рост спроса со стороны покупателей - в сентябре он увеличился более чем на 10% по сравнению с августом.

"Такая динамика связана с ожиданием грядущих регуляторных изменений, которые могут повлиять на стоимость и доступность машин на российском рынке. В текущей ситуации покупка авто выглядит особенно выгодной: предложение остается широким, а снижение ключевой ставки повышает привлекательность автокредитов", - сказал он.