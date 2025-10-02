Гатилов: участие России в ЕАЭС приносит конкретную выгоду российским гражданам

Постпред РФ при Отделении ООН отметил наличие, в частности, широкого и конкурентного ассортимента качественных, безопасных и доступных по цене товаров и услуг

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Участие России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приносит конкретную выгоду российским гражданам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Речь идет о наличии широкого и конкурентного ассортимента качественных, безопасных и доступных по цене товаров и услуг, защите своих прав как потребителей, возможности беспрепятственного трудоустройства в любом из государств-членов и так называемого экспорта пенсии", - сказал он, выступая на круглом столе ЕАЭС в штаб-квартире ООН в Женеве, посвященном итогам и перспективам партнерства после десяти лет существования объединения.

Постпред отметил, что это стало возможным, помимо прочего, благодаря единому санитарному контролю, техническому и таможенному регулированию, цифровизации экономических процессов, а также взаимному признанию документов об образовании и пенсионного стажа. Выгодным представляется также взаимодействие в рамках общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий, добавил Гатилов.

ЕАЭС был образован в январе 2015 года на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. В настоящее время в него входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация тесно сотрудничает с целом рядом стран, включая Китай, ОАЭ, Иран и Вьетнам.