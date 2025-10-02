Торговый оборот России со странами ЕАЭС удвоился с 2015 года

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что в структуре торговли России также увеличилась доля стран, с которыми у государств - участников ЕАЭС действуют торговые соглашения

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Оборот взаимной торговли России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в период с 2015 года по 2024 год увеличился более чем в два раза. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"В период с 2015 года по 2024 год оборот взаимной торговли России со странами союза увеличился более чем в два раза, а его доля в совокупном внешнеторговом обороте России выросла с 8,2% до 13,2%", - сказал он, выступая на круглом столе ЕАЭС в штаб-квартире ООН в Женеве, посвященном итогам и перспективам партнерства после десяти лет существования объединения.

Дипломат отметил, что в структуре торговли России также увеличилась доля стран, с которыми у государств - участников ЕАЭС действуют торговые соглашения. Так, в 2015 году она составляла 13,9%, а в 2023 году выросла до 36,3%. "В частности, товарооборот с Китаем вырос в 3,6 раза, Ираном - в 3,2 раза, Вьетнамом - в 1,3 раза, Сербией - в 1,4 раза", - уточнил Гатилов.

ЕАЭС был образован в январе 2015 года на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. В настоящее время в него входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация тесно сотрудничает с целом рядом стран, включая Китай, ОАЭ, Иран и Вьетнам.