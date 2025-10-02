Bloomberg: администрация Трампа может снизить пошлины на шотландский виски

Вопрос о необходимости снижения тарифов на виски поднял премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе визита американского лидера в Соединенное Королевство

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения пошлин на шотландский виски, сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, вопрос о необходимости снижения тарифов на виски поднял премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе визита американского лидера в Соединенное Королевство. Отмечается, что из-за пошлин в этой сфере британская промышленность теряет порядка $27 млн в месяц. При этом порядка 60% всего шотландского виски выдерживается в бочках из под американского бурбона. Таким образом британские чиновники пытаются убедить своих американских коллег в том, что снижение тарифов на виски из Шотландии укрепит позиции американских производителей.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен ЕК обещала полностью запретить любые виды поставок российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.