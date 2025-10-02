Bloomberg: Трамп поместил часть своих денег в траст своего сына Эрика

По данным агентства, Эрик Трамп зарегистрировался в качестве клиента Citigroup и создал там траст, в котором теперь хранится часть денег его отца

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поместил часть своих активов, которые ранее отказались принимать крупнейшие американские банки, в третий по величине финансовый конгломерат страны Citigroup. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, сын президента Эрик Трамп зарегистрировался в качестве клиента Citigroup и создал там траст, в котором теперь хранится часть денег его отца. При этом размеры траста не раскрываются. В Citigroup отказались от комментариев, информирует Bloomberg.

Как отмечает агентство, нежелание многих банков "защищать состояние" Трампа вызвало раздражение президента, который в этом году публично обрушился с критикой на отказавшие ему в обслуживании JPMorgan Chase и Bank of America. В августе Трамп заявил телеканалу CNBC, что "в итоге обратился в мелкие банки по всему миру".

Ранее источники в банках подтвердили, что закрытие счетов Трампа на десятки миллионов долларов на банковской платформе JPMorgan, а затем отказ Bank of America от предоставления ему доступа к своим услугам связаны "со спорами вокруг действий" нынешнего президента при штурме Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. По сведениям газеты New York Post, финансовые гиганты действовали под давлением банковских регуляторов администрации бывшего президента США Джо Байдена. Так, банковские регуляторы бывшего лидера страны предупреждали, что "хранение денег Трампа в банках" подвергает их риску нарушить правило, запрещающее финансовым учреждениям вести бизнес с лицами и компаниями, представляющими "репутационный риск".

По сведениям Bloomberg, состояние Трампа и его семьи в последние несколько лет значительно возросло. Оно увеличилось благодаря целому ряду новых проектов в сфере криптовалюты, партнерству в сфере недвижимости и других предприятий. Президент и его семья c $7,66 млрд оказались на 488-м месте в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.