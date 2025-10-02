В Нижнем Новгороде пройдет ЭКГ-форум ответственного бизнеса

Мероприятие состоится 17 октября на площадке "Академии "Маяк" им. А. Д. Сахарова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. ЭКГ-форум ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ" пройдет 17 октября в Нижнем Новгороде на площадке "Академии "Маяк" им. А. Д. Сахарова. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Форум объединит представителей бизнеса, органов власти, научного и экспертного сообществ для выработки решений в сфере экономики, социальной политики и экологии. В прошлом году первый ЭКГ-форум ответственного бизнеса состоялся в Суздале.

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отметил, что главной задачей форума является объединение усилий по массовому внедрению принципов устойчивого развития в деятельность российского бизнеса.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул символичность проведения форума именно в регионе. Ранее Нижегородская область первая в округе приняла закон о развитии ответственного ведения бизнеса. Согласно ему предприниматели с высоким ЭКГ-рейтингом имеют право на получение финансовых и нефинансовых мер поддержки. "Задача форума - найти действенные меры поддержки ответственного бизнеса и привлечь к этой деятельности новых игроков", - отметил он.

Деловая программа будет сосредоточена на трех направлениях: экология, человек, партнерство бизнеса и государства. Завершится форум церемонией награждения лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа.

Форум пройдет при поддержке правительства Нижегородской области и аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".