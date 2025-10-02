Сенатор Двойных: cписать на агродиктанте не получится

Получить какой-то уникальный код с ответами будет невозможно, отметил Александр Двойных

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вопросы на агродиктанте будут задаваться в разном порядке, поэтому списать не получится. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению первого Всероссийского агродиктанта.

"Прекрасно знаю, что [в России] много ответственных школьников, и знаю, что динамика по списываниям у нас в этом плане хорошая - все меньше и меньше нуждаются в таких подсказках, но, естественно, в системе предусмотрено, <...> что вопросы будут задаваться в разном порядке, и получить какой-то уникальный код с ответами будет невозможно .<...> Следующим шагом будут выработки определенных преференций для победителей в следующих годах, поэтому, естественно, система должна быть безопасной", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли система бороться со списыванием на агродиктанте.

В 2025 году Всероссийский агродиктант пройдет впервые с 8 по 12 октября. Проект ориентирован на популяризацию аграрной отрасли, а также на формирование образа сельского хозяйства как современного, технологичного и привлекательного направления для обучения, работы и инвестиций.