Доходы бюджета Чувашии на 2025 год увеличили на 2,3 млрд рублей

Расходы увеличат на 4,9 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 2 октября. /ТАСС/. Госсовет Чувашии поддержал законопроект о внесении изменений в параметры республиканской казны на 2025 год. В новой редакции доходы спроектированы с ростом на 2,3 млрд рублей - до 106,6 млрд рублей, сообщил на сессии исполняющий обязанности первого вице-премьера республики - министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

"Доходы республиканского бюджета [на 2025 год] предлагается увеличить на 2,3 млрд рублей, <…> они составят 106,6 млрд рублей. <…> Расходы предлагается увеличить <…> на 4,9 млрд рублей в сальдированном виде - <…> до 119,6 млрд рублей", - отметил Ноздряков.

По данным Минфина Чувашии, по сравнению с показателями, первоначально утвержденными на 2025 год, доходы возрастут на 6,5%, расходы - на 17,4%. Дефицит бюджета с учетом уточнения прогнозируется в объеме 13 млрд рублей против 1,8 млрд рублей, планируемых изначально.

По словам Ноздрякова, наибольший размер бюджетных средств планируется направить на развитие образования (32,5 млрд рублей), реализацию социальной политики (31,2 млрд рублей), укрепление отраслей национальной экономики (19,8 млрд рублей) и улучшение качества предоставления медицинской помощи (10,3 млрд рублей). Отдельно выделены меры поддержки, предусмотренные для участников специальной военной операции: на эти цели предусмотрено 10,2 млрд рублей. Госсовет Чувашии поддержал предлагаемые бюджетные изменения в двух чтениях.