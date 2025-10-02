Суд удовлетворил иск "Русхимальянса" к американским "дочкам" Linde

"Русхимальянс" требовал обязать дочерние структуры Linde возместить убытки путем реализации их имущества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Русхимальянса" (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) к американским "дочкам" германской Linde, следует из картотеки арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в решении суда.

18 июля 2024 года суд зарегистрировал исковое заявление "Русхимальянса" "об обязании" к американским "дочкам" Linde - Linde Inc. и Linde Gas & Equipment Inc. Иск российской компании относится к категории "Подряд - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств".

"Русхимальянс" требовал обязать дочерние структуры Linde возместить убытки путем реализации их имущества.

О споре "Русхимальянса" и Linde

В мае и июне 2022 года Linde (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) уведомила "Русхимальянс" о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, "Русхимальянс" разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед "Русхимальянсом" и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого "Русхимальянс" сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более €1,1 млрд.

Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск "Русхимальянса" к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд рублей. Затем суд частично удовлетворил еще один иск "Русхимальянса" к Linde и ее "дочкам" и взыскал с них солидарно более 100 млрд рублей. Суд также запретил Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства против "Русхимальянса" за рубежом.