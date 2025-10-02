"Яндекс пэй" будет выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса

Оформление кредита станет доступно с 7 октября, сообщила пресс-служба сервиса

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Яндекс пэй" запускает выдачу кредитов для малого и среднего бизнеса, который можно будет получить на разные цели и потратить на развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"Яндекс пэй" впервые запустит кредиты для малого и среднего бизнеса. Кредит можно получить на разные цели и потратить средства на развитие бизнеса. Возможность получить необходимую сумму для развития бизнеса доступна не только компаниям с большой историей и оборотом, но и молодым предпринимателям", - рассказали в пресс-службе.

В сервисе пояснили, что для получения кредита не нужно открывать расчетный счет в "Яндексе", а необходима только регистрация в личном кабинете сервиса. В свою очередь объем необходимых документов и срок рассмотрения заявки зависят исключительно от запрашиваемой суммы. "Компании, уже использующие сервисы "Яндекса" для работы, могут пройти процесс рассмотрения заявки по упрощенному пути без лишних документов", - добавили в пресс-службе.

Оформление кредита станет доступно с 7 октября.

Ранее кредиты от "Яндекс пэй" были доступны только для продавцов на "Яндекс маркете".