Российский экологический оператор получил предостережение ФАС после прогноза роста тарифов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение Российскому экологическому оператору после прогноза о десятикратном росте тарифов на обращение с ТКО, сообщила пресс-служба ведомства.

"Представитель организации озвучил прогноз о 10-кратном росте тарифов на обращение с ТКО. Заявление должностного лица процитировал ряд федеральных СМИ. Оно не соответствует действительности, поскольку изменение тарифов ограничено предельными индексами, устанавливаемыми правительством РФ", - указали в ФАС.

Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, что может привести к нарушению требований закона о защите конкуренции.

"ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства", - подчеркнули в службе.