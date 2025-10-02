Минпромторг РФ предложил с 1 декабря начать эксперимент по маркировке детского питания

Проект задействует молочные продукты для детей до трех лет и консервированную продукцию для детей до одного года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря 2025 года по 31 октября 2026 года эксперимент по маркировке детского питания в упаковке. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 декабря 2025 г. по 31 октября 2026 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов детского питания, упакованного в потребительскую упаковку", - говорится в проекте документа.

Проект предусматривает проведение эксперимента в отношении молочных продуктов для детей до трех лет и консервированной продукции для детей до одного года. Это обусловлено тем, что "данные категории составляют основу рациона детей раннего возраста и являются наиболее массово потребляемыми видами детского питания в Российской Федерации", отмечается в пояснительной записке к проекту.

В июле первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал проработку предложения о внедрении обязательной маркировки на детское молочное питание и системы прослеживаемости всех его ингредиентов. Минпромторгу РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти было поручено проработать вопрос введения маркировки во всех сегментах детского питания.