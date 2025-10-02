Вологодская область заняла четвертое место в России по снижению аварийности в ЖКХ

Год назад регион занимал 78-е место, сообщил губернатор Георгий Филимонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Количество аварий и инцидентов на объектах ЖКХ значительно снизилось в Вологодской области. По этому показателю регион переместился с 78-го на 4-е место по стране, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"По данным Минстроя России, Вологодская область поднялась на четвертую строчку в рейтинге по снижению аварийности на объектах ЖКХ. Год назад регион занимал 78-е место", - сообщил Филимонов в своем телеграм-канале по итогам оперативного совещания правительства области.

Так, в Череповце количество аварий и инцидентов на коммунальных сетях за последние полгода снизилось в 19 раз. Общее количество аварий и инцидентов по всем сферам ЖКХ в городе составило 34, в то время как за аналогичный период 2024 года - 652. Среднее время устранения сократилось в 3,5 раза.

Как отмечал губернатор, по всей Вологодской области запущена "коммунальная революция" с масштабной реконструкцией и капитальным ремонтом коммунальных объектов, заменой сетей ЖКХ. Инвестиции в отрасль достигли в 2024 году рекордных 6 млрд рублей из всех источников финансирования, в 2025 году они были еще увеличены - до почти 9 млрд рублей. В 2024 году на территории региона заменили 160 км сетей. В этом году планируют заменить 185 км.