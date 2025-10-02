Кабмин продлил ограничения на экспорт медоборудования и ядерных реакторов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство РФ своим постановлением продлило до 31 декабря 2027 года ограничения на вывоз из России, в частности, медицинского оборудования, станков, ядерных реакторов, сельхозтехники. Текст соответствующего документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно тексту постановления, ограничения распространяются в том числе на вывоз технологического, медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, летательных аппаратов, радиолокационных приборов, огнестрельного оружия, аккумуляторов, станков для обработки металла.