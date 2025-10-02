Реклама на ТАСС
Кабмин продлил ограничения на ввоз некоторых сельскохозяйственных культур

Речь идет о семенах картофеля, пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы
16:39
обновлено 16:55

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство на два года - до 31 декабря 2027 года - продлило ограничения на ввоз семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Текст соответствующего документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, речь идет о семенах картофеля, пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. 

