Кабмин продлил повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на часть продуктов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство России до конца 2027 года продлило действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды продуктов. Текст соответствующего документа есть в распоряжении ТАСС.

До конца 2027 года продлевается действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, минеральную воду, пиво, растворимый и жареный кофе, а также на автомобильные свечи зажигания и ряд других товаров.

Перечни товаров и оборудования, на которые распространяются специальные экономические меры, были определены правительством в 2022 и 2023 годах.