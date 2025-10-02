В Запорожье планируют создать резерв топлива для стабилизации ситуации на АЗС

Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, основной причиной дефицита стали атаки противника на нефтеперерабатывающие заводы

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Резерв топлива, необходимый для стабилизации цен на горючее и обеспечения его наличия на автозаправочных станциях (АЗС), планируют создать в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Провел оперативное совещание по ситуации с обеспечением топливом автозаправочных станций и мерам для стабилизации цен на топливо. <...> Поручил правительству региона принять меры для стабилизации ситуации, создать необходимый резерв в Запорожской области, а также принять меры по защите наших объектов, которые сегодня являются распределительными точками нефтепродуктов", - написал он.

По его словам, основной причиной дефицита топлива стали атаки противника на нефтеперерабатывающие заводы, что привело к снижению объемов производства. Также он отметил, что речи о критической ситуации не идет, однако вопрос находится на постоянном контроле, и меры будут приниматься с учетом всех возможных вариантов развития обстановки.