Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Индекс Мосбиржи снизился до 2 632,07 пунктов, а индекс РТС вырос до 1 023,54 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе вечерней торговой сессии продолжает демонстрировать снижение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:15 мск, индекс РТС на основной торговой сессии рос и находился на уровне 1 029,32 пункта (+0,59%), индекс Мосбиржи снижался до 2 645,7 пункта (-0,06%). К 18:19 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 639,3 пункта (-0,3%), индекс РТС составлял 1 026,36 пункта (+0,3%). По итогам четверга индексы закрылись разнонаправленно: индекс Мосбиржи снизился до 2 632,07 пунктов (-0,57%), а индекс РТС вырос до 1 023,54 пункта (+0,03%).

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в вечернюю сессию ускорил снижение и опускался до 2 629,9 пунктов (-0,66%), свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.