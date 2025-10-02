Путин назвал главной задачей диверсификацию российской экономики

Президент отметил, что за годы санкционного давления Запада Россия смогла в значительной степени поменять основных торгово-экономических партнеров

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Главной задачей в российской экономике сегодня является ее диверсификация, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Он отметил, что за годы санкционного давления Запада Россия смогла в значительной степени поменять основных торгово-экономических партнеров, по-новому обустроить логистику для работы с ними, а также выстроить систему расчетов. Однако в сегодняшнем мире этих мер для дальнейшего развития экономики недостаточно, подчеркнул Путин.

"Сейчас мы должны уделить внимание решению других вопросов, и главный из них - это дальнейшая диверсификация нашей экономики", - сказал президент.

По его словам, экономика должна стать более современной, еще более высокотехнологичной и производительной, а структура оплаты труда на рынке должна соответствовать этому обновлению. "Оплату больше должны получать высококвалифицированные специалисты - это первое. И второе - мы должны обратить внимание на людей с небольшими доходами", - уточнил глава государства.

Повышение доходов людей с низким заработком имеет не только социально-политическое значение, но и экономическое, подчеркнул Путин. "Люди с небольшими доходами, когда больше получают доходов, они тратят деньги прежде всего на те продукты, которые производятся в самой стране. А это значит, [что] подрастает наш внутренний рынок, что очень важно", - заключил он.