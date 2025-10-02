Минсельхоз: в России средняя урожайность сахарной свеклы выросла почти на 4%

В министерстве также сообщили, что в активной фазе находится уборка и других культур

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Урожай сахарной свеклы в России по итогам 2025 года превысит 48 млн тонн. Средняя урожайность культуры по стране выросла почти на 4%, сообщил Минсельхоз РФ.

"На сегодняшний день в России собрано около 22,7 млн тонн сахарной свеклы - это на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Среди регионов - лидеров по производству - Краснодарский край, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Пензенская области, а также Башкортостан и Татарстан. Средняя урожайность культуры по стране выросла почти на 4%, до порядка 384 ц/ га. В целом сбор сахарной свеклы в этом году ожидается на уровне 48,1 млн тонн, что на 6,7% больше показателя 2024 года", - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что в активной фазе находится уборка и других культур. Так, уже собрано порядка 3,5 млн тонн овощей открытого грунта, и это на 9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 млн тонн - это на 800 тыс. тонн больше, чем за тот же период годом ранее. При этом средняя урожайность выросла на 14% и составляет порядка 302 ц/га.

Как рассказал председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин, на сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке ниже уровня прошлого года. "Внебиржевые индексы цен базис сахарных заводов с начала года снизились на 18%, а потребительские цены на сахар остаются стабильными. По данным Росстата, они снизились на 0,5% с начала текущего года и их среднее значение составляет 72,8 руб./кг", - добавил он.

По словам эксперта, переработку сахарной свеклы урожая 2025 года осуществляют все 66 сахарных заводов, которые уже произвели 2 млн тонн сахара, что на 110 тыс. тонн больше по отношению к уровню прошлого года. "С учетом ожидаемого урожая сахарной свеклы объем производства свекловичного сахара в текущем году ожидается на уровне 6,8 млн тонн, что на 300 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспорта сахара в страны ЕАЭС и СНГ", - подчеркнул Бодин.