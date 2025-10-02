В калининградском аэропорту Храброво построят новой терминал

Гендиректор Александр Корытный отметил, что также ведутся работы по проектированию магистрально-рулежной дорожки, которая улучшит пропускную способность всего комплекса

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво модернизирует свою инфраструктуру, увеличив мощности за счет строительства нового терминала. Об этом сообщил генеральный директор АО "Аэропорт "Храброво" Александр Корытный в эфире ГТРК "Калининград".

"Когда мы построили аэровокзальный комплекс в 2018 году перед Чемпионатом мира, он был рассчитан на 3,5 млн пассажиров. <…> Мы в этом году ожидаем 5-миллионного пассажира где-то в середине декабря, - сказал гендиректор. - В то же время мы понимаем, что нынешних объемов, вот этих 40 тыс. кв. м, нам уже категорически не хватает. Мы работаем над тем, чтобы улучшить инфраструктуру нашего аэропорта". По его словам, с этой целью будет построен новый терминал. "Он будет отдельно стоящим, соединенным галереей с действующим терминалом. Если первоначально рассматривался вопрос пристройки, то сейчас мы приняли немножко другое решение. <…> В идеале мы достигнем, наверное, дополнительных 25 тыс. кв. м отдельного терминала. Мы рассчитываем, что где-то 7,5-8 млн пассажиров терминал будет обслуживать", - сказал Корытный.

Он уточнил, что в планах закончить проектные работы по новому терминалу в декабре 2025 года. Само строительство будет вестись за счет инвестиций собственника аэропорта - холдинга "Новапорт".

Гендиректор отметил, что также ведутся работы по проектированию магистрально-рулежной дорожки, которая улучшит пропускную способность всего комплекса. "Это часть аэродромной инфраструктуры, которая помогает нам повышать пропускную способность при осуществлении взлетно-посадочных операций", - сказал он. Также будет проведена реконструкция парковки.

Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. В этом году аэропорт отмечает 80-летний юбилей.