Минсельхоз продлил до 31 декабря 2026 года запрет на вылов воблы

Также приказом продлевается запрет на промышленное и любительское рыболовство плотвы в водных объектах на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России продлил до 31 декабря 2026 года запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Калмыкии и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Запретить по 31 декабря 2026 г. промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в документе.

Также приказом продлевается запрет до 31 декабря 2026 года на промышленное и любительское рыболовство плотвы в водных объектах на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области.

В конце ноября 2024 года Минсельхоз России запретил до 31 декабря 2025 года промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия.