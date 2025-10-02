Турция продолжит закупки природного газа у России

Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар отметил, что его страна импортирует энергоносители исходя из своих потребностей

СТАМБУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Турция продолжит закупки у России природного газа, несмотря на призыв США отказаться от импорта республикой российских энергоносителей. Об этом сообщил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

"У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана", - сказал министр, отметив, что Турция импортирует энергоносители исходя из своих потребностей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 25 сентября на встрече в Вашингтоне со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом призвал Турцию прекратить покупать российские энергоносители. По данным турецкого управления по регулированию энергетических рынков (EPDK), Россия в 2024 году была основным поставщиком природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию.

Байрактар также сообщил о переговорах с Россией по продлению соглашения по поставкам природного газа в Турцию по газопроводу "Голубой поток".