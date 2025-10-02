Число путешествий по России на автомобилях составит треть от всего турпотока

По прогнозам Минэкономразвития РФ, туристический поток в стране в 2025 году достигнет 96 млн человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Количество путешествий по России на автомобилях в 2025 году составит треть от всего турпотока по стране - около 32 млн, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания правкомиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По прогнозам Минэкономразвития, туристический поток по России в 2025 году достигнет 96 млн человек.

"В текущем году ожидается порядка 32 млн автомобильных турпоездок, что на 7% выше показателей прошлого года", - говорится в сообщении. На обустройство придорожной инфраструктуры в 19 регионах, через которые проходят федеральные трассы, в рамках единой региональной субсидии предусмотрен 1 млрд рублей.

Вице-премьер рассказал, что в стране также расширяется номерной фонд. "С использованием программ поддержки ввели к 2025 году 18,7 тыс. номеров, из них 6,2 тыс. номеров - по программе льготного кредитования, 12,5 тыс. - по модулям. В рамках льготного кредитования сейчас в программе участвуют проекты на 74 тыс. номеров и крупные инвестиционные проекты, в совокупности рассчитанные дополнительно на 39 млн посещений в год", - отметил он.

Чернышенко также уточнил, что по модульным гостиницам отобраны проекты регионов на три года, субсидия в размере 15 млрд рублей уже направлена в 54 региона, что позволит ввести к 2028 году более 10 тыс. номеров. Единая региональная субсидия для развития туринфраструктуры распределена так же на три года сразу. На эти цели выделено 27 млрд рублей.