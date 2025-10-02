В Тульской области с 1 января 2026 года устанавливается новый МРОТ

Для работников бюджетного сектора новый размер минимальной оплаты составляет 27 093 рубля, для работников внебюджетного сектора экономики - 30 095 рублей

ТУЛА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Тульской области установили новый МРОТ для работников бюджетной и внебюджетной сфер региона. Он начнет действовать с 1 января 2026 года, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Сегодня подписали трехстороннее соглашение между региональным правительством, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей об установлении минимального размера заработной платы. С 1 января 2026 года в Тульской области устанавливается новый размер минимальной заработной платы: для работников бюджетного сектора - 27 093 рубля, для работников внебюджетного сектора экономики - 30 095 рублей", - написал он в Telegram-канале.

Миляев также отметил, что Тульская область планирует сохранить лидирующие позиции в ЦФО по уровню средней зарплаты в коммерческом секторе в 2026 году. В настоящее время по уровню минимальной заработной платы среди субъектов ЦФО регион занимает второе место, уступая Москве