"Авито авто": в РФ средняя цена гибридных авто летом снизилась до 2 млн рублей

Самыми востребованными марками оказались Geely, LiXiang, BMW, Hyundai и Kia, говорится в исследовании

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость гибридных автомобилей в России летом 2025 года уменьшилась на 8,9% в годовом выражении, до 2 млн рублей. При этом спрос на них вырос в среднем на 7,9%, говорится в исследовании "Авито авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Оказалось, что спрос на гибридные автомобили в среднем вырос на 7,9%, а количество объявлений на платформе - на 12,7%. <…> Средняя стоимость гибридов с пробегом снизилась на 8,9%, до 2 000 000 рублей", - сказано в исследовании.

Так, Toyota Highlander подешевела на 23%, до 3,9 млн руб., Geely Monjaro - на 22,5%, до 2,8 млн руб., Voyah Dream - на 19,7%, до 5,5 млн руб., Voyah Free - на 18,5%, до 3,8 млн руб. и LiXiang L7 - на 16,4%, до 5,6 млн руб.

а среди конкретных моделей - Toyota Camry, Geely Monjaro, Lexus LS, Toyota RAV4 и Lexus GS.

Самую высокую динамику спроса за год продемонстрировали модели Kia (+89,2%), AITO (+74,3%), Geely (+68,8%), Lynk & Co (+66,5%). Намного популярнее также стали представители Hyundai (+41,5%), Voyah (+32,8%), LiXiang (+32,2%), Mercedes-Benz (+29%), BMW (+17,5%) и Toyota (+5%).

Спрос на гибридные Toyota RAV4 вырос почти вдвое (+90,6%). Существенный прирост зафиксирован также на Geely Monjaro (+79,7%), Lexus ES (+68,8%), Toyota Camry (+44,5%), Voyah Dream (+43,6%), LiXiang L7 (+38,5%), Voyah Free (+37,6%), Nissan X-Trail (+35,9%) и Lexus LS (+34,5%).

При этом чаще всего в перепродаже встречаются Toyota (31,8%), Honda (17,5%), LiXiang (11,4%), Nissan (8,3%) и Lexus (6,6%). Каждое десятое объявление среди таких машин - с Toyota Prius (10,2%). Также в топ-5 оказались Nissan Note (4,9%), LiXiang L7 (4,8%), LiXiang L9 (3,7%) и Voyah Free (3,6%).

"По нашим данным, за год доля гибридов на вторичном рынке выросла до 1,5% среди всех автомобилей с пробегом. С ростом доли и числа объявлений мы фиксируем и положительную динамику спроса на такие автомобили", - отметил директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев, слова которого приводятся в исследовании.