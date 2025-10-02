В Черниговской области Украины ситуация с электроснабжением остается критической

Возможны дополнительные аварийные отключения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ситуация с электроснабжением в Черниговской области Украины остается критической, возможны аварийные отключения. Об этом сообщает компания "Черниговоблэнерго" в своем Telegram-канале.

"Ситуация в энергосети остается критической, так что возможны дополнительные аварийные отключения, предусмотреть которые сейчас энергетики не могут", - говорится в сообщении.

В то же время издание "Страна" пишет, что в двух городах региона, в Новгороде-Северском и Семеновке, нет света, воду в жилые дома в них будут подавать только утром и вечером по графикам. О подобной ситуации ранее сообщили в горсовете Нежина.

1 октября в Черниговской области ввели графики отключения света. В регионе были обесточены 307 тыс. потребителей, а в "Черниговоблэнерго" характеризовали ситуацию с электроснабжением как критическую. По информации Минэнерго Украины, отключения электроэнергии фиксировались в Киевской и Черниговской областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области. В четверг региональная энергокомпания заявила, что графики отключения света в Черниговской области будут ужесточены.