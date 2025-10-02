Bruegel: РФ за девять месяцев стала четвертым по объемам поставщиком газа в страны ЕС

Суммарный показатель составил около 27,6 млрд куб. м

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия за январь - сентябрь 2025 года оказалась на четвертом месте по объемам поставок газа в страны Евросоюза после Норвегии, США и Алжира, следует из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.

Согласно им, суммарные поставки российского газа (трубопроводного и СПГ) в ЕС за девять месяцев составили около 27,6 млрд куб. м.

Это меньше, чем поставили Норвегия (71,9 млрд куб. м), США (61,3 млрд куб. м) и Алжир (29 млрд куб м). Таким образом, Россия заняла четвертое место по поставкам газа в страны Евросоюза по итогам девяти месяцев 2025 года.

В целом импорт газа Европой в третьем квартале снизился по сравнению со вторым кварталом, когда он достиг самых высоких уровней с третьего квартала 2023 года.

Ранее подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) свидетельствовали о том, что Россия в январе - сентябре нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13 млрд кубометров. Газопровод "Турецкий поток" на сегодня остается единственным активным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Остальные поставки осуществляются в виде сжиженного природного газа (СПГ).