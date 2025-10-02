Правительство РФ утвердило внесение изменений в программу развития Дербента

Финансирование мероприятий комплексного развития города из федерального бюджета составит более 44 млрд рублей, из бюджета региона - 5 млрд рублей и еще 96 млрд - из внебюджетных источников

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мероприятия комплексного развития города Дербента в Дагестане продлили до 2030 года. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ об утверждении изменений в программу, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Программа мероприятий была рассчитана до 2027 года, согласно утвержденным изменениям, она продлевается до 2030 года. Финансирование мероприятий из федерального бюджета составит более 44 млрд рублей, из бюджета региона - 5 млрд рублей и еще 96 млрд - из внебюджетных источников.

Согласно документу, средства будут направлены на модернизацию системы водоснабжения, оснащение и капремонт Дербентской центральной городской больницы, реконструкцию ряда улиц, строительство набережной и дворца спорта. Также запланировано строительство школы и нескольких детских садов, электрической подстанции, автовокзала, канатной дороги, университета и других объектов.

Дербент считается древнейшим из современных городов России, он находится на побережье Каспийского моря. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.