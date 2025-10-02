Кабмин обсудит поддержку приграничья, пенсии и развитие беспилотников

В правительстве России планируют направить дополнительные средства на выплаты для пенсионеров и ухаживающих за инвалидами

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство России соберется на очередное заседание 3 октября. В повестке мероприятия - финансовые вопросы, связанные с социальными выплатами.

Члены кабмина, согласно повестке, обсудят поддержку предпринимателей в приграничье, а также компенсации принявшим эвакуированных регионам.

Планируется направить дополнительные средства на выплаты для пенсионеров и ухаживающих за инвалидами. Ассигнования, как ожидается, будут направлены на подготовку специалистов в области беспилотных систем.

В помощь приграничью

Члены правительства, как ожидается, примут решение направить Минэкономразвития из резервного фонда кабмина дополнительные средства на поддержку приграничья - Белгородской, Брянской и Курской областей. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от обстрелов украинских формирований предпринимателей, а также от организуемых Киевом терактов.

Дополнительные средства из резервного фонда планируется направить МЧС, чтобы ведомство компенсировало затраты субъектам России, принявшим у себя эвакуированных из приграничных территорий, включая Крым, Донбасс и Новороссию, а также с тех территорий Украины, где сейчас ведутся боевые действия.

Для поддержки пенсионеров и инвалидов

Обсудят члены правительства и средства на выплаты пенсионерам и ухаживающим за инвалидами. Минтруду предлагается направить субсидии на софинансирование региональных доплат к пенсиям.

Одновременно средства планируется направить и Минфину - ведомство должно будет передать их Соцфонду для выплат тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Средства - в развитие беспилотников

Ассигнования из резервного фонда правительства, как ожидается, должно будет получить и Минобрнауки. Члены кабмина обсудят распоряжение о поддержке АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035", чтобы то могло усилить профессиональное развитие по направлению "Беспилотные авиационные системы".

Контроль драгметаллов

Кабмину предстоит также обсудить законопроект с поправками к закону "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", который призван усовершенствовать механизм проверки документов о легальном происхождении соответствующего сырья.

С подобной инициативой ранее выступал Минфин. Ведомство предлагало скорректировать закон таким образом, чтобы принимающие драгметаллы на аффинаж организации обязаны были проверять поставки сырья по соответствующей госинформсистеме.