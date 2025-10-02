Сбер: расходы россиян на поездки и рестораны летом выросли на 9%

По данным исследования, средний чек увеличился с 535 до 611 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Расходы одного потребителя летом 2025 года в среднем по ключевым категориям (поездки и рестораны) увеличились на 9,3% по сравнению с весной. Такие выводы приводят аналитики PFM (Personal Finance Management) "Сбера" в исследовании (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что лидерами летних трат стали рестораны и кафе: расходы россиян тут выросли на 14% по сравнению с весной. Средний чек увеличился с 535 до 611 рублей, тогда как количество визитов почти не изменилось.

Расходы на поездки также увеличились на 14,5%. Несмотря на небольшое сокращение числа операций, средний чек возрос на 23,6%, это показывает, что летние поездки стали более масштабными и дорогими.

Траты на одежду стали больше на 8,3%. Средний чек покупки снизился на 2,5% - клиенты покупали больше вещей, но более дешевые.

На развлечения летом россияне выделяли чуть меньше средств - траты сократились на 0,9%, а средний чек уменьшился на 7,4%.

Согласно данным исследования, средний оборот по кредитным картам летом вырос, но при этом доля клиентов с просроченной задолженностью увеличилась незначительно - всего на 0,05%. Более того, уменьшилась загрузка кредитного лимита: с 40,5% в мае до 39,3% в августе. "Это свидетельствует о том, что многие клиенты старались погасить долги после отпускных трат", - полагают в "Сбере".