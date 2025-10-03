СФР назвал средний размер накопительной пенсии в 2026 году

Сумма составит 1 585 рублей, говорится в проекте бюджета Социального фонда России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 152 тыс. человек смогут получать накопительную пенсию в 2026 году, ее средний размер составит 1 585 рублей. Об этом свидетельствует проект бюджета Социального фонда России, который изучил ТАСС.

"Планируемое количество получателей в 2026 году составит 152,6 тыс. человек, в 2027 году - 163,1 тыс. человек, в 2028 году - 173,5 тыс. человек. Планируемый средний размер накопительной пенсии в 2026 году составит 1 585,80 рублей, в 2027 году - 1 685,32 рублей, в 2028 году - 1 784,83 рублей", - указано в документе.

Расходы на выплату накопительной пенсии запланированы в 2026 году в сумме 2,9 млрд рублей, в 2027 году - 3,3 млрд рублей, в 2028 году - 3,7 млрд рублей.

Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на осуществление срочной пенсионной выплаты, в 2026 году - 1,5 млрд рублей, в 2027 году - 1,6 млрд рублей, в 2028 году - 1,7 млрд рублей. Планируется, что количество получателей в 2026 году составит 40,6 тыс. человек, в 2027 году - 40,9 тыс. человек, в 2028 году - 41,2 тыс. человек. Средний размер срочной пенсионной выплаты в 2026 году составит 2 979,53 рублей, в 2027 году - 3 162,59 рублей, в 2028 году - 3 345,64 рублей.

О пенсионных накоплениях

Пенсионные накопления могут быть назначены в виде единовременной выплаты (выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой), срочной пенсионной выплаты (ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет), и накопительной пенсии (назначается на срок - пожизненно и выплачивается ежемесячно).

Согласно данным Соцфонда, пенсионные накопления формируются у работающих россиян 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. С 2014 года в соответствии с изменениями в законодательстве страховые взносы направлялись на страховую пенсию.

Накопления могут формировать мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 года по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства. Также пенсионные накопления есть у россиян, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников программы государственного софинансирования пенсий, и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.