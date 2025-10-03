Сеть гипермаркетов OBI подала в Роспатент три заявки на товарные знаки

Сейчас в России работают 26 магазинов компании в 12 городах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сеть гипермаркетов OBI подала три заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Роспатента, все заявки поданы 29 сентября 2025 года из Германии. Среди них - логотипы OBI, выполненные в двух разных цветах, и ОБИ.

Товарный знак регистрируется по 35 классам (№ 1-35) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - химические вещества для промышленности, краски и лаки, косметика и моющие средства, масла и топлива, фармацевтика, металлы и металлические изделия, машины и оборудование, ручные инструменты, электронная аппаратура, медицинское оборудование, осветительные приборы, транспорт, оружие, драгоценности, музыкальные инструменты, бумага и канцтовары, резина и пластмассы, кожа и кожаные изделия, негорючие строительные материалы, мебель, посуда и бытовые изделия, текстиль и сырье для него, пряжа и нити, одежда и обувь, кружева и застежки, ковры, игрушки и спорттовары, пища животного происхождения, хлебобулочные изделия, сельскохозяйственное сырье, безалкогольные напитки, алкоголь (кроме пива), табачные изделия, а также услуги в области рекламы и управления бизнесом.

Сеть гипермаркетов OBI в России в апреле 2023 года перешла под контроль холдинга "Синдика" Арсена Канокова после ухода российского рынка германской OBI GmbH & Co. Deutschland KG. В РФ сейчас работают 26 гипермаркетов OBI в 12 городах.

В настоящее время сеть строительных магазинов ОВI начала продажи на маркетплейсе Wildberries. Пользователи с 1 октября 2025 года будут получать товары напрямую со складов через курьеров, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Товары стали доступны на маркетплейсе потребителям из 11 крупных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Рязани, Саратова, Тулы, Волгограда и Брянска.

Также в ноябре прошлого года товары сети появились на Ozon, сообщали ТАСС в пресс-службе маркетплейса.