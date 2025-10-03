WSJ: сделка США с ОАЭ по чипам Nvidia важна для технологической гонки с КНР

По словам высокопоставленного американского чиновника, до конца года Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в Соединенные Штаты не менее $1 млрд в обмен на чипы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Заключение сделки о продаже высокотехнологичных чипов компании Nvidia на миллиарды долларов с ОАЭ имеет важное значение для США, так как дает возможность сохранить лидирующую позицию в технологической гонке с КНР. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, глава Nvidia Дженсен Хуан и куратор политики США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс рассчитывали в скором времени заключить сделку по чипам с ОАЭ для демонстрации новой стратегии США, ориентированной на экспорт. Они считают, что это соглашение является значимым для первенства в сфере искусственного интеллекта.

По словам высокопоставленного чиновника американской администрации, до конца года ОАЭ инвестируют в США не менее $1 млрд в обмен на чипы Nvidia на сумму не менее $1 млрд. По данным других источников, ОАЭ придется оплачивать чипы отдельно.

Как сообщают источники газеты, глава Минторга США Говард Латник настаивал на том, чтобы Объединенные Арабские Эмираты завершили оформление своих инвестиций до того, как ведомство разрешит поставку чипов. Отмечается, что затянувшиеся переговоры замедлили заключение сделки.

24 июля американский лидер подписал три исполнительных указа, которые нацелены на развитие технологии ИИ в стране и наращивание экспорта различных разработок на ее основе.