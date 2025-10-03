Информацию о пробеге беспилотных грузовиков опубликуют до конца 2025 года

Данные будут доступны на официальном сайте Минтранса и компании - оператора государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Информация о пробеге беспилотных грузовиков появится на официальном сайте Минтранса РФ и компании - оператора государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Как ранее сообщали в правительстве РФ, Минтранс и АО "ГЛОНАСС" сделают публичными данные о фактическом пробеге беспилотных грузовиков. Статистику в онлайн-режиме будет собирать единая система идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Информация о пробеге, то есть данные, полученные со счетчика, будут опубликованы на официальном сайте Минтранса России и компании - оператора государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" до конца этого года. Данный вопрос уже находится в стадии проработки с операторами и разработчиками - компаниями Natcar, "Камаз", Navio, "Автотех", - сказал он.

На сегодняшний день к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 60 автономных грузовиков на трассе М-11 "Нева" и ЦКАД.