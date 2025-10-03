В Адыгее завершат два крупных инвестпроекта на 10,5 млрд рублей

Это позволит создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест

МАЙКОП, 3 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи в 2026 году планируют завершить реализацию двух крупных инвестиционных проектов - строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, а также маслоэкстракционного завода. Общий объем инвестиций в проекты превысит 10,5 млрд рублей, это позволит создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и торговли республики.

"В 2026 году планируется завершение двух крупных инвестиционных проектов. Это "Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров", реализуемого ООО "ЛЦ Адыгея 4". Объем инвестиций составит 7,9 млрд рублей, будет создано 10 рабочих мест, а арендаторами складов - более 1 тыс. рабочих мест. Второй проект - "Строительство маслоэкстракционного завода производительностью 600 т/сутки по семенам подсолнечника", реализуемого ИП Мамруков Р. Д. Объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей, будет создано 300 рабочих мест", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В министерстве уточнили, что до 2030 года за счет инвестиционных проектов в Адыгее планируют создать свыше 6 тыс. рабочих мест. Правительство региона утвердило инвестиционный план, включающий 25 инвестпроектов, реализуемых и планируемых к реализации в период с 2025 года по 2030 год. Общая сумма инвестиций превысит 100 млрд рублей.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова сообщалось, что при поддержке правительства страны, Министерства промышленности и торговли России власти республики продолжат создавать условия, чтобы ответственный бизнес чувствовал себя в республике комфортно и уверенно развивался.