В России снизились продажи новых легковых авто на 18,7% в сентябре 2025 года

Доля Lada в этот период превысила 21% всего рынка, говорится в исследовании аналитического агентства "Автостат"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем реализации новых легковых автомобилей в России по итогам сентября 2025 года уменьшился на 18,7% в годовом выражении - до 122,7 тыс. единиц. Доля Lada в этот период превысила 21% всего рынка, говорится в исследовании аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам сентября нынешнего года в нашей стране было реализовано 122 659 новых легковых машин, что на 18,7% меньше, чем в том же месяце 2024-го", - сказано в сообщении.

В исследовании отмечается, что на продажи марки Lada в начале осени пришлось более 21% от общего объема - 26,4 тыс. автомобилей. По данным "Автостата", доля Lada год назад превышала отметку в 23%.

В топ-5 брендов также вошли Haval (16,7 тыс. реализованных машин), Geely (9,7 тыс. ед.), Belgee (8,3 тыс. ед.) и Chery (8,02 тыс.).

Лидерами модельного рейтинга в сентябре стали автомобили семейства Lada Granta (в т. ч. произведенные на его базе), реализованные в количестве 11,9 тыс. единиц, а также кроссовер Haval Jolion (6,4 тыс. ед.) Lada Vesta (6 тыс. ед.), Belgee X50 и Geely Monjaro (5,5 тыс. ед. и 4,04 тыс. ед. соответственно).

За девять месяцев текущего года в России было реализовано 895,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 22,4% меньше, чем в январе - сентябре годом ранее.