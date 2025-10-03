Патрушев обсудил на совещании предотвращение захода иностранных судов в ТТК

Встреча была посвящена вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечению безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 октября. /ТАСС/. Предотвращение несанкционированного захода иностранных судов в акваторию Трансарктического транспортного коридора (ТТК) обсуждалось на совещании в Комсомольске-на-Амуре, которое в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Об этом сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ.

Совещание было посвящено вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечению безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.

"Отдельное внимание уделено вопросам соблюдения российского законодательства в области мореплавания в северных широтах, предотвращению несанкционированного захода судов иностранных государств в акваторию Трансарктического транспортного коридора", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что на совещании рассмотрели "дополнительные меры, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий рыбной отрасли, увеличение численности морских рыбопромысловых судов, введение дополнительных преференций судостроительным предприятиям, осуществляющим ремонт промысловых судов".

Кроме того, были обсуждены возможности оснащения рыбопромысловых судов оборудованием для переработки водных биологических ресурсов непосредственно в море и предложены меры по совершенствованию систем навигационно-гидрографического обеспечения судоходства и проведения аварийно-спасательных работ на море.