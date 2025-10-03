Bruegel: Россия за январь - сентябрь сократила поставки СПГ в Европу на 7%

Импорт Евросоюзом российского сжиженного газа за девять месяцев составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м годом ранее

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз с начала года снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и приблизились к 15 млрд куб. м, следует из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе - сентябре 2025 года составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м годом ранее. В частности, в сентябре российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,1 млрд куб. м (на уровне августа) против 1,55 млрд куб. м в сентябре 2024 года.

Поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам сентября выросли на 16% по сравнению с августом - до 7,9 млрд куб. м. В январе - сентябре импорт Европой газа из этих стран вырос на 57% - до 65,3 млрд куб. м.

Около 15,3 млрд куб. м СПГ за девять месяцев было поставлено в Европу из Африки, 8,5 млрд куб. м - с Ближнего Востока.

Суммарный импорт СПГ Европой в сентябре, согласно данным Bruegel, составил 11,6 млрд куб. м - на 15% выше показателя августа и на 50% больше, чем годом ранее. С начала года закупки СПГ странами ЕС выросли на 27% - до 107,9 млрд куб. м.