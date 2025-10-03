Авиабилеты в Сочи в октябре подешевели почти на 40%

Стоимость перелета в Сочи туда-обратно в октябре из Москвы составит от 10,2 тыс. рублей, передает "Авиасейлс"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Стоимость перелета в Сочи в обе стороны в октябре снизилась в среднем на 39% по сравнению с летним сезоном, авиабилеты в Геленджик подешевели на 23%, в Минводы - на 18%, говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (текст есть у ТАСС).

"Осенью билеты по направлению стоят в среднем на 39% дешевле по сравнению с летним сезоном. Стоимость перелета в Сочи туда-обратно в октябре: из Москвы - от 10,2 тыс. руб., из Санкт-Петербурга - от 13,4 тыс. руб., из Екатеринбурга - от 13 тыс. руб.", - рассказали эксперты.

В октябре температура воздуха в Сочи держится в районе +18 °C, в ноябре - около +13 °C. Застать теплую погоду также можно в Минеральных Водах - здесь в октябре около +17 °C, в ноябре - +10 °C. Авиабилеты по направлению подешевели по сравнению с летом на 18%. Перелет из Москвы обойдется от 11 тыс. рублей в обе стороны, из Санкт-Петербурга - от 14,7 тыс. рублей, из Екатеринбурга - от 13,2 тыс. рублей, сообщили в компании.

Температура в Геленджике в бархатный сезон достигает +18 °C и +12 °C в ноябре. Авиабилеты в межсезонье обходятся дешевле на 23%. Перелет в Геленджик туда-обратно в октябре стоит: из Москвы - от 17 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга - от 23 тыс. рублей, из Екатеринбурга - от 22,9 тыс. рублей с одной пересадкой.

Согласно исследованию, в октябре и ноябре перелеты по России стали на 17% выгоднее, чем летом, а за границу - на 5%.

Зарубежные перелеты

Как отметили эксперты, в октябре на 18% дешевле можно отправиться в Ереван, где температура воздуха составляет +20 градусов по Цельсию в октябре и +13 в ноябре. Перелет туда из Москвы обойдется от 15,4 тыс. рублей, из Петербурга - от 21,8 тыс. рублей с одной пересадкой, из Екатеринбурга - от 18,7 тыс. рублей. В Тбилиси температура в октябре поднимается до +20 °C, а в ноябре - до +13 °C. Осенью перелеты туда обходятся на 11% дешевле, чем летом. Отправиться в Тбилиси и обратно в октябре можно минимум за 28 тыс. рублей, 27,8 тыс. рублей и 26,9 тыс. рублей соответственно.

В Ташкенте днем до +22 в октябре и +14 в ноябре. Средний чек на авиабилеты снижается на 10%. В Ташкент авиабилеты туда-обратно в октябре стоят: из Москвы - от 22,7 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга - от 22,7 тыс. рублей с одной пересадкой, из Екатеринбурга - от 26,4 тыс. рублей, говорится в исследовании.