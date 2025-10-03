Эксперт Карчаа: на ЗАЭС есть неснижаемый запас топлива для дизель-генераторов

Ситуация находится под контролем высококлассных специалистов, заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Топлива для резервных дизель-электрических станций (РДЭС), осуществляющих внешнее энергообеспечение блоков Запорожской АЭС, достаточно, несмотря на распространяющуюся в медиапространстве информацию о его нехватке. На станции обеспечен неснижаемый запас топлива, сообщил ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

"По поводу топлива, о якобы нехватке которого истерят так называемые украинские эксперты и прочие крупные специалисты в области атомной энергетики, состоящие на службе в различных подразделениях западной медиа пропаганды. Есть такое понятие - неснижаемый остаток. Для РДЭС на Запорожской АЭС он установлен на уровне 2 332 тонн. И как только объем топлива подходит к этому значению, осуществляется его дополнительный подвоз. Схема доставки организована давно и реализуется достаточно эффективно. Ситуация находится под контролем специалистов предельно высокого уровня квалификации и профессионализма", - сказал Карчаа.

Он призвал "не нагнетать" и "не транслировать панических выводов" о ситуации на станции. "Да, ситуация, безусловно, крайне неприятная, тревожная и напряженная, но на текущий момент при всей сложности обстановки не вижу никаких оснований для апокалиптичных прогнозов", - акцентировал эксперт.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало 10 подобным инцидентом с начала украинского конфликта.