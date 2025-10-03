РЖД начали продажу билетов на поезда на Новый год

В компании ожидают, что наибольшей популярностью в период праздников и рождественских каникул будут пользоваться поездки между Москвой и Санкт-Петербургом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. РЖД начали продажу билетов на поезда дальнего следования отправлением 31 декабря, одну из самых популярных дат новогодних поездок, говорится в сообщении компании.

"Ожидаем, что наибольшим спросом в период праздников и рождественских каникул будут пользоваться билеты на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, в города Краснодарского края, в Казань, Нижний Новгород и другие агломерации и региональные центры", - отмечается в сообщении.

Компания назначила большое количество туристских поездов, среди них - "Зимняя сказка", "Величие Севера", "Вятская сказка", "В Сибирь", "По Золотому кольцу", "В Карелию", "Лыжные стрелы" в Хибины и Розу Хутор и другие.