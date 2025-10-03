Глава НОСТРОЙ счел нецелесообразной идею создания отдельного ведомства ЖКХ

Если не менять полномочия и законодательную базу, будет это отдельное министерство или в составе Минстроя - содержательно ничего не поменяется, сообщил Антон Глушков

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Идея выделения отрасли ЖКХ в РФ в отдельное ведомство - неоднозначная и требует взвешенного подхода. Такое мнение выразил ТАСС в кулуарах XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Возможное выделение отрасли ЖКХ в отдельное ведомство - вопрос целесообразности: нужно понимать, что поменяется, кроме вывески. По большому счету, должен быть либо новый функционал, либо новый подход к управлению в ЖКХ. Если не менять полномочия и законодательную базу, в нынешних условиях, на мой взгляд, будет это отдельное министерство или в составе Минстроя - содержательно ничего не поменяется. Вопрос, как мы подходим к жилищно-коммунальному хозяйству и что хотим реформировать", - сказал Глушков.

Эксперт отметил, что не видит ни одного момента в ЖКХ, с которым бы Минстрой РФ не справлялся в рамках нынешних возможностей. "Однако наша регуляторика не всегда дает возможность совершать какие-то революционные вещи. Если в жилищном строительстве за последние годы была создана революция: много документов в рамках государственного участия, стимулирования ипотеки и в принципе подхода к жилищному строительству. При этом за последние пять-шесть лет в законодательстве жилищно-коммунального хозяйства таких изменений не произошло", - сказал он.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риелторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.