Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в сентябре снизился до 47 пунктов

Темпы снижения деловой активности были самыми быстрыми с декабря 2022 года, сообщается в исследовании S&P Global

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре 2025 года снизился до 47 пунктов против 50 пунктов в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

"Сообщается, что снижение клиентского спроса и очередное ежемесячное сокращение числа новых заказов повлияли на уровень деловой активности. Более того, темпы снижения деловой активности были самыми быстрыми с декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, к снижению объемов производства в сентябре привело третье подряд ежемесячное снижение количества новых заказов. Темпы сокращения ускорились до максимальных с декабря 2022 года. Компании отметили, что причиной сокращения стало снижение числа клиентов и их покупательной способности.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.