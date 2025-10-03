В аэропорту Сочи после ночных ограничений свыше 20 рейсов задерживаются на вылет

Для оперативного обслуживания согласована замена типов самолетов на широкофюзеляжные для вывоза пассажиров

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Вылет 24 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, где ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Для оперативного обслуживания пассажиров воздушная гавань совместно с авиакомпанией "Аэрофлот" приняли решение заменить тип самолетов на широкофюзеляжные, сообщили в пресс-службе порта.

Ограничения в аэропорту Сочи действовали в период с 22:38 мск 2 октября до 05:37 мск 3 октября. В этот период экипажи 10 самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы.

"На текущий момент задержаны вылеты (более 2-х часов) 24 рейсов. Для оперативного обслуживания с компанией "Аэрофлот" согласована замена типов самолетов на широкофюзеляжные для вывоза пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что три самолета, которые ранее ушли на запасные аэродромы, вернулись в Сочи. Их обслужат в порядке очередности и отправят в города назначения.

Как отметили в пресс-службе, во время действия ограничений в ночь на 3 октября пассажирам задержанных рейсов выдавали коврики для размещения в терминале. Также в аэропорту выделили дополнительные места для сидения, а родителей с детьми разместили в отдельном помещении, их обеспечили пледами и матрасами для сна. С пассажирами работают представители авиакомпаний, в залах работают менеджеры по гостеприимному сервису. "Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов", - добавили в пресс-службе, уточнив, что на текущий момент аэропорт работает по фактическому расписанию.